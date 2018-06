Erst ohnmächtig, dann im Krankenhaus randaliert

pol



Das Hundsfrasser Open Air auf dem Schützenplatz in Neustadt verlief weitgehend friedlich und ohne unangenehme Zwischenfälle. Es gab aber eine Ausnahme. Am Samstag, gegen 23.25 Uhr, wurde beim Open Air" ein bewusstloser 25-Jähriger aufgefunden. Der aus Bad Rodach stammende Mann stand unter Alkoholeinwirkung und wurde deshalb vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nachdem der Mann wieder zu sich gekommen war, verließ er das Krankenhaus. Von einer Polizeistreife wurde er nach kurzer Zeit in der Gabelsberger Straße aufgegriffen und ins Krankenhaus zurückgebracht. Hier lehnte er eine Behandlung ab und fing an zu randalieren. Der Bad Rodacher wurde in Gewahrsam genommen und zur Polizei gebracht. Beim Transport leistete er heftigen Widerstand, schlug und trat um sich. Dem Randalierer mussten Handfesseln angelegt werden. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Zur Ausnüchterung wurde der Mann in einem Haftraum untergebracht. Ein Alkotest ergab bei ihmeinen Messwert in Höhe von 1,92 Promille.