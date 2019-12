Erst Nahtod, dann beim Chapterabend

Beim Chapterabend am Freitag, 6. Dezember, um 19.15 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" lautet das Thema "Wie gewinnt man Unternehmen für Gottes Reich?" Referent Alfred Wesel aus Neuwied ist in den Strudel von Alkohol und Drogen geraten. Ein Nahtoderlebnis bewirkte die totale Wende. Seine Vision ist, durch den Produktionsfaktor "Gebet" neben Menschen auch Unternehmen für das Reich Gottes zu gewinnen. Details seines spannenden Lebens sind in seinem Vortrag zu hören. Danach besteht Gelegenheit für ein persönliches Gespräch mit dem Referenten. red