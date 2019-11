Erst mal durchschnaufen

Nach dem denkwürdigen Krimi gegen Landesliga-Spitzenreiter Regensburg haben sich die Spielerinnen der ersten Damenmannschaft der SG Kunstadt/Weidhausen an diesem Wochenende wahrlich eine Auszeit verdient.

Auch eine Klasse tiefer, in der Bezirksoberliga, ist der TSV Weitramsdorf spielfrei im Neunerfeld. Zuletzt zeigten sie in Hallstadt eine gute Partie, blieben am Ende aber erneut ohne Punkte. Ein Treffer wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff besiegelte die mehr als unglückliche Niederlage. Am nächsten Spieltag treffen die Weitramsdorfer in Marktleugast auf einen altbekannten Rivalen.

Der aktuelle Spieltag wird vom Duell der beiden führenden Mannschaften geprägt, die bisher noch eine "weiße Weste" haben. Der sechsfache Sieger aus Helmbrechts empfängt mit dem TV Hallstadt seinen einzig gefährlichen Widersacher, der bisher in fünf Spielen ohne Punktverlust blieb, nachdem die Mannschaft auch gegen Weitramsdorf mit einem "blauen Auge" davonkam.

Mit sechs Punkten Abstand auf das Führungsduo hat momentan keine Mannschaft mehr Kontakt nach ganz oben.

Schlusslicht TV Gefrees (1:7 Punkte) will beim HC Creußen (2:8) den Anschluss ans hintere Mittelfeld herstellen und HaSpo Bayreuth II (2:4) ist gegen den HSV Hochfranken (4:4) gefordert. Der HC 03 Bamberg (1:5) braucht gegen den TV Marktleugast (4:4) ebenfalls die Punkte, um nicht noch weiter abzurutschen. ebi