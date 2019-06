Erst Konzert, dann Sommerfest in Mühlendorf

Zu seinem Sommerkonzert lädt der Gesangverein "Sängerlust" Mühlendorf am morgigen Sonntag, 23. Juni, alle Freunde des Gesangs und der Musik in die Festhalle des Gasthauses "Zur Alten Mühle" ein. An diesem Konzertereignis beteiligen sich neben den drei Chören der "Sängerlust" (Kinder- und Frauenchor, die Männer singen in Chorgemeinschaft mit dem MGV Walsdorf) auch der Gesangverein Trunstadt und Musik-Solisten.

Die Programmgestaltung ist thematisch nicht gebunden. Jede Gruppe hat die Möglichkeit, Lieblingsstücke, neues Liedgut oder "Herausforderungen" zu präsentieren. So werden bekannte Volkslieder genauso erklingen wie moderne Chorsätze.

Auch das leibliche Wohl wird nicht zu kurz kommen: Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, das Konzert beginnt um 15.30 Uhr.

Im Anschluss gibt es beim Sommerfest in der Festhalle noch einen "kulinarischen Nachschlag" in Form von Steaks und Bratwürsten. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der musikalischen Früherziehung und dem Kinderchor zugute. red