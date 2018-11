Erst Konzert, dann Feier

Der katholische Pfarrgemeinderat Neuenmarkt lädt am Freitag, 30. November, um 19 Uhr zu einem Konzert in die katholische Kirche ein. Mitwirkende sind der Singkreis, der Pfarrfestchor, eine Männerschola, ein Sologesang und ein Instrumentalbeitrag. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Hanns-Jörg Schmidt. Anschließend findet eine Adventsfeier für alle im Pfarrsaal statt. Der Eintritt ist frei. Rei