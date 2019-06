Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwochmittag mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 22 in Richtung Frensdorf und kam aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab aufs Bankett. Er verriss das Lenkrad und steuerte nach rechts in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die 18-jährige Beifahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bamberg gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.