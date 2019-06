Erst in die Leitplanke, dann Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A 70 in Fahrtrichtung Bamberg auf Höhe Stettfeld zu weit nach rechts und beschädigte mehrere Felder der Außenschutzplanke. Obwohl am Unfallfahrzeug erheblicher Schaden entstanden sein muss, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet zu dieser Unfallflucht um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510. pol