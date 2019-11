Erst Gottesdienst und dann Weihnachtsmarkt

"Pst . . . Geheimnis" lautet das Thema des Gottesdienstes am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, in der Wallfahrtskirche Maria Limbach. Der Gottesdienst mit Pfarrer Ottmar Pottler und dem Kindergarten Limbach beginnt um 9 Uhr. Anschließend findet in der Pilgerhalle der Weihnachtsmarkt statt. Dabei ist ein Detektiv auf der Spur, das Weihnachtsgeheimnis zu entdecken. Ferner weist die Pfarrei darauf hin, dass die Wallfahrtskirche ab 1. Mai nächsten Jahres für voraussichtlich eineinhalb Jahre wegen Renovierungsarbeiten im Inneren geschlossen ist. gg