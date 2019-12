Erst Gottesdienst, dann Wanderung

Am morgigen Dienstag lässt die Wandergruppe die Saison ausklingen. Treffpunkt ist um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin zu einem Gottesdienst. Im Anschluss geht es in Fahrgemeinschaften nach Baiersdorf zur letzten Wanderung in diesem Jahr. Die Strecke führt durch den Mainecker Forst über Prügel wieder zurück nach Baiersdorf, wo eine Mittagsrast vorgesehen ist. Die Teilnahme an der etwa sieben Kilometer langen Wanderung ist kostenlos. Weitere Informationen sind in der Touristinformation unter Telefon 09575/922012 erhältlich. red