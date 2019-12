Erst gestritten, dann uriniert

Gestern kam es in den frühen Morgenstunden in der Erlanger Innenstadt zu einer körperlichen Attacke. Wie der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt telefonisch mitgeteilt wurde, kam es zu einer Körperverletzung zwischen zunächst zwei Männern. Ein 29 Jahre alter Mann soll seinem 44 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Von zwei attackiert

Wie sich später herausstellte, hatte zuvor auch ein 27 Jahre alter Mann mitgewirkt, sodass der Geschädigte zeitgleich von beiden Tätern attackiert worden war. Beide Beschuldigte urinierten schließlich im unmittelbarer Nähe an einen Stromkasten, einer der Täter gab zudem beleidigende strafrechtlich relevante Parolen von sich. Gegen beide werden, wie die Polizei schreibt, nun Verfahren eingeleitet wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Urinierens in der Öffentlichkeit. Der jüngere Täter wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. Der Geschädigte musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. pol