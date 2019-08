Erst gegen Metallzaun, dann weitergefahren

Bei einem Wendemanöver in Stegaurach stieß am Mittwochabend eine zunächst unbekannte Autofahrerin gegen den Metallzaun vor einem Anwesen in der Ruhlstraße. Die Fahrerin und ihr Beifahrer stiegen aus, konnten auf den ersten Blick keinen Schaden am Zaun feststellen und entfernten sich von der Unfallstelle. Am Metallzaun war jedoch ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert. Als verantwortliche Fahrzeugführerin konnte eine 23-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth ermittelt werden.