Erst gedrängelt, dann noch böse Worte

Ein 29-jähriger Hyundai-Fahrer war am Dienstaggegen 20.30 Uhr war hinter einem 20-jährigen BMW-Fahrer in Lichtenfels unterwegs. Weil es ihm offenbar nicht schnell genug ging, fuhr der Hyundai-Fahrer mehrmals dicht auf und versuchte, in der Innenstadt zu überholen. An der Ampel hielt der BMW-Fahrer an, der 29-Jährige stieg aus dem Auto, schlug mehrmals gegen die Fensterscheibe der Fahrertür, beleidigte den BMW-Fahrer und beschädigte dessen Pkw. Danach stieg er wieder ins Auto und fuhr dem BMW-Fahrer erneut hinterher. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 500 Euro. Ermittlungen wegen der vorausgehenden Straftaten sind eingeleitet.