Erst drauf, dann davon

Eine böse Überraschung erlebte ein 55-jähriger Kulmbacher am Sonntagnachmittag. Ein bislang Unbekannter beschädigte sein geparktes Auto und machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Samstag gegen 14 Uhr hatte der Geschädigte seinen schwarzen Skoda in der Ziegelhüttener Straße auf Höhe der Hausnummer 25 abgestellt. Als er am Folgetag gegen 15.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, musste er feststellen, dass die komplette Fahrerseite im hinteren Bereich eingedrückt und zerkratzt war. Vom Verursacher fehlte jede Spur, er hinterließ weder einen Zettel am Fahrzeug, noch meldete er sich bei der Polizei. Da der entstandene Schaden in die Tausende geht und vermutlich bei seiner Entstehung auch akustisch wahrnehmbar war, bittet die Kulmbacher Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09221/6090 zu melden. pol