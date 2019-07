Erst die Umgehung, dann das Zentrum

Das größte Projekt der nächsten Jahre wird der Bau der Ortsumgehung Stadtsteinach sein. Dies machte Bürgermeister Roland Wolfrum (SPD) beim Gemeindebesuch der CSU-Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU) deutlich und sagte der Abgeordneten Danke für ihren Einsatz. Schon 2022 solle die Ortsdurchfahrt zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden können. Dann hätten nicht mehr Autos die Oberhand. "Wir sind dann wieder Herr der Straße und wir können die Straße zurückbauen, so dass auch Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer ist", sagte Wolfrum.

"Ich selbst sehe den Bau der Ortsumgehung als große Chance für die Stadt. Selbst mit einem Tempo-30-Schild hätte man nichts gegen den Begegnungsverkehr, der im Stadtsteinacher Ortskern zu Problemen führt, ausrichten können", erläuterte Zeulner auch vor den Gegnern der Ortsumgehung, die an der Sitzung teilnahmen. Die Ortsmitte müsse nach dem Umgehungsbau wieder zu einem lebendigen Zentrum werden.

Zeulner brachte in die Diskussion sogar schon eine Idee ein. Möglicherweise könne man die Kranken- und Altenpflegeschule, die in Stadtsteinach angesiedelt ist und erweitert werden soll, in den Ortskern oder in das Gebiet, das durch das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept gefördert wird, holen. Sie wolle keine Diskussion um die Schule anstoßen, "aber so eine Schule in einem Ortskern wäre sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal."

Bürgermeister Wolfrum verwehrte sich gegen jegliche Standortdiskussion und wies darauf hin, dass man Schüler und Interessierte nicht verärgern wolle und jede Diskussion führe genau dazu. Der Schulstandort sei gesichert - Erweiterungspläne und Veränderungspläne sollten stattdessen - mit dem verantwortlichen Landrat Klaus Peter Söllner und dem BRK - bei einem Treffen hinter verschlossenen Türen diskutiert werden. "Wir haben nie von einer Erweiterung oder Auslagerung ins ISEK-Gebiet gesprochen", betonte Wolfrum.

"Spannend wäre es aber schon, wenn so eine Einrichtung am Marktplatz untergebracht werden würde. Das hätte ja etwas von einem Campus Stanich", kommentierte Klaus Witzgall (CSU). "Man hätte mit solch einem neuen Standort auch gut auf die Verdichtungsproblematik in der Stadt reagiert", sagte Wolfgang Martin (BLS).

Beim Gemeindebesuch machte Bürgermeister Roland Wolfrum auch das Forstamt zum Thema. Ursprünglich sollte es in ein grünes Zentrum in Kulmbach integriert werden. "Es ist gut, dass es uns gelungen ist, nicht auch noch die letzten Einrichtungen ins Oberzentrum zu transferieren", so der Bürgermeister. Jetzt bleibe das Forstamt erhalten und werde saniert.

Klaus Witzgall (CSU) wünschte sich eine zweite E-Ladesäule im Bereich der Fachklinik Stadtsteinach.