Erst die Pflicht - dann Pause

Nach dem wichtigen Sieg in Geraberg steht am Samstag das letzte Punktspiel des Jahres für die Kegler des PSV Franken Neustadt an. In der heimischen Frankenhalle empfangen die Puppenstädter das Tabellenschlusslicht, den VfB Eintracht Fraureuth (9./2:14).

Ab 13 Uhr heißt es dann noch einmal alle Kräfte bündeln, um einen erfolgreichen Abschluss zu feiern und damit dem Tabellenführer aus Bayreuth auf den Fersen zu bleiben. Auch ohne Dietmar Gäbelein, dafür mit zurückgekehrtem Selbstvertrauen sind die Hausherren eindeutig in der Favoritenrolle.

In Geraberg platzte gleich bei drei Akteuren endlich der Knoten, und genau daran wollen die Herren um Michael Moosburger, Jürgen Bieberbach und Michael Lohrer wieder anknüpfen. "Bei Jürgen war es nur eine Frage der Zeit, da er schon wochenlang gut trainiert und sich gegen die schwachen Zahlen wirklich wehrt", erläutert Bastian Bieberbach den Leistungsschub.

Und auch bei den beiden Michaels hat er eine Erklärung parat: "Uns war klar, dass sie deutlich mehr Qualität haben und dies konnten sie zuletzt, zu unserem Glück, mal wieder beweisen. Natürlich hoffen wir, dass es so weitergeht, aber wir wissen, dass im Kegeln nichts von alleine geht und viel vom Kopf gesteuert wird. Hinzu entscheiden die Faktoren Kampfgeist, Konzentration, Geduld und das nötige Quäntchen."

Jenes angesprochen Glück wollen sich die Puppenstädter auch über die Winterpause erarbeiten, damit man ein mögliches Endspiel am allerletzten Spieltag gegen Bayreuth vor heimischer Kulisse erreicht.

Am Samstag gegen Fraureuth kehren die Verantwortlichen zur gewohnten Aufstellung zurück, so dass die Startachse Moosburger/Hammer beginnt. In der Mittelpaarung kommen die Bieberbachs und am Ende laufen Lohrer und Geiger auf. Mit einer durchschnittlichen Leistung von 5550 sollte der PSV die Partie gegen die Westsachsen sicher gewinnen.

Der VfB Eintracht Fraureuth setzte schon zehn Akteure ein, blieb aber dennoch meistens vieles schuldig und konnte nur selten überzeugen. Für die Franken dennoch kein Grund, das Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen, denn natürlich will man keine böse Überraschung erleben.

Zudem kann es durchaus von Bedeutung sein, dass man mit einem Mannschaftserfolg und persönlich einem guten Gefühl in die Winterpause geht. nh