Erst den Abstieg verhindern, dann kräftig feiern mit "eVe"

Unter dem Motto "Songs an einem Sommerabend" steht das diesjährige Sommerfest der Tennisabteilung SpVgg Jahn Forchheim. Die Tennisschule T.I.M. feiert gleichzeitig ihr 20-jähriges Bestehen und spendiert dazu 60 Liter als Freibier. Daneben gibt es Livemusik der Forchheimer Band "eVe". Die drei "Sheila Likes Tequila"-Musiker Eva Knorr, Daniel Saffer und Dieter Zimmerer stehen für handgemachte Gute-Laune-Musik und fast vergessene Leckerbissen aus Pop und Rock - abgerückt vom typischen Mainstream. Beginn der Veranstaltung am Samstag, 13. Juli, ist um 18.30 Uhr auf dem Gelände der Tennisabteilung an der Käsröthe. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter steht ein Zelt zur Verfügung.

Landesliga-Tennis gibt es bereits ab 13 Uhr mit den 30er-Herren. Durch einen Derby-Sieg im letzten Saisonspiel gegen den TC Bamberg soll der Abstieg verhindert werden. red