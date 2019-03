Erst beschnuppert, dann zugebissen

Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, ging ein junger Mann in der Hartmannstraße mit seinem Hund Gassi. Dabei kam ihm ein Paar, ebenfalls mit einem Hund, entgegen. Die beiden Tiere beschnupperten sich erst, doch dann biss der Hund des Paares zu, heißt es im Polizeibericht. Die Besitzer konnten ihre angeleinten Hunde trennen. Dann lief das Paar weiter. Zeugen, die am Sonntagmittag ebenfalls in der Hartmannstraße unterwegs waren und Hinweise auf das Paar geben können, setzen sich mit der Polizei-Inspektion, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung. pol