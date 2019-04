Erst beleidigt, dann geschlagen

Ein 28-jähriger Bamberger beleidigte Samstagnacht in einer Diskothek in der Innenstadt einen 22-Jährigen, einen 19-Jährigen sowie eine 18-Jährige aus dem Landkreis Bamberg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rangelei, wobei die beiden Männer aus dem Landkreis ins Gesicht geschlagen wurden. Das Geschehen verlagerte sich schließlich in den Außenbereich. Hier ging schließlich die 18-jährige Begleiterin der drei Geschädigten auf den 28-jährigen los. Es folgen Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.