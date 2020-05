Erst ab Pfingsten Gottesdienste

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde hat sich aus Vorsicht für die Wiederaufnahme von Gottesdienstfeiern erst ab Pfingstsonntag entschieden. Bis dahin können die sonntäglichen Gottesdienste im Fernsehen oder im Radio mitgefeiert werden. Die Wiederaufnahme der Gottesdienste ist für die große evangelische Kirchengemeinde zunächst nur in der Erlöserkirche, weil in ihr das Sicherheitskonzept am besten umgesetzt werden kann. Nach wie vor ist die Kirche täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Gottesdienstfrage für die katholischen Christen im Pastoralen Raum Bad Kissingen wird zurzeit mit den Pfarrgemeinderäten und den Seelsorgerinnen und Seelsorgern besprochen. Davon betroffen sind folgende Orte: Albertshausen, Arnshausen, Aura, Bad Kissingen (Filialen Reiterswiesen und Winkels), Ebenhausen, Eltingshausen, Euerdorf (Filiale Wirmsthal), Hausen (Filiale Kleinbrach), Garitz, Nüdlingen (Filiale Haard), Oerlenbach (Filiale Rottershausen), Poppenroth, Ramsthal und Sulzthal. Wann wieder Gottesdienste stattfinden können, wird in dieser Zeitung bekannt gegeben. sek