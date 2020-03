Erschreckende Wahrheiten

Michael Memmel Lustig war sie und stellenweise sogar entlarvend, die siebte Fastenpredigt am Samstagabend in Bamberg. Da wurde unter dem Gelächter der Zuhörer im Ziegelbau dem SPD-Oberbürgermeister Andreas Starke von Arnd Rühlmann alias Bruder Ignazius bescheinigt, dass er dem Sozialismus völlig unverdächtigt sei. In Anspielung auf die Farbe von Starkes Wahlkampfplakaten konkretisierte der Mönch: "Der Andi, des ist ka Roter - der ist Orange!" Mit Farbe hatte es der Fastenprediger ohnehin. So entschuldigte er sich am Ende, dass er AfD, dritten Weg und NPD einfach in einen Topf werfe, aber "ich habe keine Lust, die Scheiße auch noch nach Brauntönen zu sortieren." Dafür gab es Applaus, und am Schluss zurecht Standing Ovations für den zweigeteilten Vortrag über gut 100 Minuten. Das war auch ein Zeichen der Solidarität mit Rühlmann, der ankündigte, nach drei Jahren Fastenpredigt nun eine Pause einlegen zu wollen. Und in diesem Zusammenhang beklagte der Schauspieler den zuletzt sich verschärfenden Umgangston und die Hetze in den Sozialen Medien. Dies erschrecke ihn - und dass dies einer der Gründe für seinen Rückzug ist, sollte uns alle erschrecken.