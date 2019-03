Erschließungsplanung für 17 174 Euro vergeben

Für den nordwestlichen Ortsrand von Schwarzenbach hatte der Stadtrat im Dezember vergangenen Jahres die Ausweisung des Baugebiets Schwarzenbach-Seeleinsäcker beschlossen. Am Montagabend wurde nun die Planung und Bauüberwachung der Erschließung vergeben. Den Auftrag bekam für 17 174 Euro das Höchstadter Planungsbüro Gerald Reinhardt. SPD-Sprecher Andreas Hänjes wollte wissen, warum es bei dieser Ausschreibung ein günstigeres und ein nicht so günstiges Angebot gibt, wo doch für die Honorare von Ingenieurleistungen feste Sätze gelten. CSU-Sprecher Alexander Schulz erinnerte sich an immer nur ein Planungsangebot bei den letzten vier größeren Baumaßnahmen. Bürgermeister Brehm erklärte, die Stadt habe immer mehrere Anfragen von Planungsbüros. Die unterschiedlichen Angebote würden auch daher rühren, dass manche Planer für einzelne Projekte auch schon Vorleistungen erbracht haben. Als Beispiel nannte Brehm das Haus der Heimat in der Hauptstraße, dessen Generalsanierung jetzt anlaufen soll. So richtig zufrieden waren Andreas Hänjes und Alexander Schulz mit der Antwort des Bürgermeisters allerdings nicht. ad