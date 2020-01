Ramsthal 23.01.2020

Erschließung Baugebiet wird vorgestellt

Die Vorstellung der Planung zur Erschließung des Baugebietes "Am Wengert" ist Thema bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 30. Januar, im Rathaus in Ramsthal. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek