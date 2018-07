Erscheinungsbild ist "dem Kleinod würdig"

Zuständig: Stadt Eltmann



red



Die Sanierung der kleinen Bergkapelle in Lembach ist abgeschlossen. Das Denkmal hat eine neue Tür bekommen, und die Fassade wurde saniert, teilte die Stadt Eltmann mit.Vorangegangen war eine Bitte der Kirchenstiftung Lembach an die Erzdiözese Bamberg, die nötigen Sanierungsarbeiten zu veranlassen. Klar war den Verantwortlichen von Anfang an, dass die Außenfassade erneuert und die undichte Eingangstür erneuert werden musste, wie es in der Mitteilung weiter heißt.Die Stiftung erhielt allerdings eine Absage, denn die Erzdiözese wies darauf hin, dass ihr die sogenannte Baulast nicht obliege. Vielmehr sei die Stadt Eltmann zuständig, wie es hieß.Wie Nachforschungen im Staatsarchiv ergaben, wurde die Kapelle tatsächlich im Jahr 1885 an die Gemeinde Lembach verkauft. Die Stadt Eltmann holte Angebote ein und stellte fest, dass sich die Sanierungskosten auf rund 7000 Euro belaufen würden. Da es sich bei der Bergkapelle um ein Denkmal handelt, stellte die Stadt Eltmann einen Förderantrag an die Unterfränkische Kulturstiftung beim Bezirk Unterfranken. Darüber hinaus bat die Stadt beim Erzbistum Bamberg um eine Beteiligung an den Sanierungskosten.Nach erfolgter Förderzusage wurden die Arbeiten in Auftrag gegeben. Durch die Fassadensanierung und die neue Eingangstür wurde ein Erscheinungsbild geschaffen, welches dem Kleinod zwischen Lembach und Kirchaich würdig ist, schreibt die Stadt Eltmann in ihrer Pressemitteilung weiterhin.Tatkräftige Unterstützung bei der Organisation vor Ort leistete Jürgen Agrikola. Darüber hinaus waren die Belastungen für die Stadt Eltmann durch finanzieller Beteiligung der Kirchenstiftung Lembach in Höhe von 2400 Euro, des Erzbistums Bamberg in Höhe von 1400 Euro und durch Förderung der Unterfränkischen Kulturstiftung beim Bezirk Unterfranken in Höhe von 900 Euro verschmerzbar.