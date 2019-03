Ersatzgeschwächter SK Mitwitz unterliegt erneut

Der SK Mitwitz hat seine Begegnung gegen den SV Seubelsdorf II mit 2:6 verloren und steht damit weiter am Ende der Tabelle der Kreisoberliga.

SK Mitwitz - SV Seubelsdorf II 2:6

Der SK Mitwitz musste erneut ohne seinen Spitzenspieler Toni Mäusbacher antreten. Am fünften Brett einigten sich Friedrich Bürger und Bojana Hofmann schnell auf Remis (0,5:0,5). Erich Pfeiffer unterlag seinem jugendlichen Gegenüber Focsa Lutz mit Schachmatt. (0,5:1,5). Am ersten Brett wollte Uwe Pfadenhauer einen Bauern gewinnen und übersah dann die Gabel seines Seubelsdorfer Mitstreiters Daniel Wiemann (0,5:2,5). Dann remisierten Hubert Konradi und Hartmut Schmidt in einem ausgeglichenen Spiel (1:3). Nach zwei Stunden mit Vorteilen für den Mitwitzer Frank Endrich konnte er den Damengewinn seines Gegners Florian Süppel nicht verhindern und wurde matt gesetzt (1:4). Gerhard Kohles erkämpfte sich den einzigen Punkt für die Mitwitzer gegen Wolfgang Bürckmann (2:4). Nach einer langen Partie verlor Stephan Karl gegen Vanessa Wiemann (2:5). Im Endspiel musste Gerhard Bürger die Segel streichen. Die zwei Springer von Dieter Kratzert waren stärker als ein Läufer und Springer. (2:6). hüt Ergebnisse: Pfadenhauer - Wiemann 0:1, G. Bürger - Kratzert 0:1, Kohles - Bürckmann 1:0, Konradi - Schmidt remis, F. Bürger - Hofmann remis, Karl - Wiemann 0:1, Pfeiffer - Tudor Focsa 0:1, Endrich - Süppel 0:1.