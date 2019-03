Ersatzgeschwächte TS Kronach unterliegt klar beim TTC Creußen

Eine deutliche 9:2-Niederlage mussten die Tischtennis-Herren der TS Kronach in der Landesliga beim TTC Creußen registrieren. Trotz dieser Pleite stehen die Cranachstädter (9:15 Punkte) weiterhin auf einen Nichtabstiegsplatz, da auch der auf dem Relegationsplatz stehende TSV Untersiemau II (8:18) in Hof mit 9:1 abgefertigt wurde.

Das Hauptaugenmerk der Kronacher liegt auf den Doppelspieltag am Samstag, 6. April, in heimischer Halle. Es gastieren dann der TTV Altenkunstadt (13.30 Uhr) und der ASV Marktleuthen (18 Uhr). In diesen beiden Partien ist der noch ungeschlagene Spitzenspieler David Kostadinov, der diesmal in Creußen fehlte, wieder mit von der Partie.

TTC Creußen - TS Kronach 9:2

Bei Kronach kam neben dem Fehlen von Spitzenmann Kostadinov noch hinzu, dass Andre Rauscher nur sporadisch auf Position 2 gesetzt wurde. Aufgrund einer Verletzung war er nicht einsatzfähig. So gingen schon drei Punkte kampflos an den Tabellenfünften.

Zum Auftakt der Begegnung gewann das Gäste-Duo Christoph Teille/Andreas Eichner nach bereits drei Sätzen. Das Doppel Michael Bittruf/Alexander Grube hatte aber nach dem 1:1-Gleichstand mit 9:11 und 6:11 das Nachsehen.

Nachdem das erste Tageseinzel kampflos an den TTC gegangen war, schaffte es Teille gegen den ehemalige Bundesligaspieler Peter Betsch das Blatt nach dem 0:2-Satzrückstand noch mit einem 8:11, 8:11 und 9:11 zu wenden. Dieser zweite Punkt war zwar auch schon der letzte Tageszähler für die TSK, doch bestand durchaus die Möglichkeit, noch ein etwas besseres Resultat zu erzielen.

Andreas Eichner führte nämlich schon mit 2:0 gegen Routinier Peter Küfner. Doch er geriet noch auf die Verliererstraße. Ähnlich erging es Grube, der nach der 2:1-Führung im Entscheidungssatz auf der Strecke blieb.

Ohne Satzgewinn blieben aber Michael Bittruf und Ersatzspieler Sebastian Heim. Teille gewann zwar in seinem zweiten Einzel gegen die heimische Nummer 1 den ersten Durchgang, doch dann scheiterte er mit 4:11, 9:11 und 8:11. hf Ergebnisse: Allwicher/Küfner - Rauscher/Heim 3:0 kampflos, Betsch/Dippold - Teille/Eichner 0:3, Drotleff/Altkofer - Bittruf/Grube 3:1, Allwicher - Rauscher 3:0 kampflos, Betsch - Teille 2:3, Drotleff - Bittruf 3:0, Küfner - Eichner 3:2, Dippold - Heim 3:0, Altkofer - Grube 3:2, Allwicher - Teille 3:1, Betsch - Rauscher 3:0 kampflos.