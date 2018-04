Ersatzgeschwächt gegen den Spitzenreiter

Eine schwere Aufgabe wartet auf den FC Kupferberg am Donnerstag am Nachholspieltag in der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach: Der Zehntplatzierte empfängt ab 18.15 Uhr Tabellenführer SV Bavaria Waischenfeld.

Kellerduelle stehen zeitgleich für den VfB Kulmbach (13.) und den TSV Stadtsteinach (15.) an. Die Kulmbacher treten beim USC Bayreuth (11.) an, der nur drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Sollte Stadtsteinach das Heimspiel gegen den TSV Engelmannsreuth (12.) gewinnen, kann der VfB auch mit den Engelmannsreuthern nach Punkten gleichziehen.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

FC Kupferberg -

SV Bavaria Waischenfeld

Es ist das erste Aufeinandertreffen der Teams in dieser Saison. "Ich habe sie noch nicht gesehen und kann die Qualität der Waischenfelder nur ganz schwer einschätzen", sagt der Kupferberger Trainer Alexander Weber. "Die stehen da oben, weil sie durchgehend gepunktet haben. Trotzdem ist es für viele eine Überraschung, dass sie das als Aufsteiger geschafft haben."

Und gegen die Überraschungsmannschaft fehlen den Kupferbergern wichtige Spieler: Andreas Seidl (Platzwunde), Florian Holhut (muskuläre Probleme), Sebastian Maiser (Knieprobleme), Benedikt Maiser (Muskelverhärtung) und Steffen Klaus (Knieprobleme) fallen aus. Fabian Zipfel hat Berufsschule in Nürnberg, sein Einsatz ist stark gefährdet.

FC Kupferberg: Susko - Witzgall, Benda, Heisinger, L. Holhut, Mösch, Müller, Zipfel (?), Schanz, A. Schuberth, Hain, Weidemann, S. Holhut.

Es fehlen: Seidl, F. Holhut, S. Maiser, B. Maiser, Klaus.



USC Bayreuth -

VfB Kulmbach

Der VfB- Trainer Ralf Carl geht von einem unangenehmen Gegner aus: "Diese Mannschaft ist eine Wundertüte, die fast jede Woche mit einer anderen Aufstellung spielt. Doch ich bin davon überzeugt, dass in der Truppe einiges an Qualität steckt." Carl hebt vor allem die Laufstärke der jungen Mannschaft hervor, die oft mit hohem Pressing agiere. Klar ist für die Kulmbacher auch: Verlieren ist verboten. "Das ist ein direkter Konkurrent. Einen Punkt sollten wir mindestens holen, wenn es drei werden, nehmen wir das gerne mit", sagt Carl, dem vier Spieler nicht zur Verfügung stehen.

VfB Kulmbach: Dresel, Simon - Maier, Aregai, Letonja, Müller, Kodisch, Reuther, Habtom, Berce, Höfner, Wachter, Braunersreuther, Karli, Böhmer, Weißfloch.

Es fehlen: Tasca (Auslandssemester), Müller (Sprunggelenksverletzung), Potzel (Oberschenkelprobleme), Kratzel (beruflich verhindert).



TSV Stadtsteinach -

TSV Engelmannsreuth

An der Seitenlinie wird bei den Stadtsteinachern wieder Co-Trainer Vladmir Dolees stehen, da Trainer Thomas Wind weiterhin in Reha ist. Zufrieden ist Dolees aktuell nicht: "Momentan ist es für uns einfach schwierig, weil wir sehr viele Verletzte und einen kleinen Kader haben." Er rechnet gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten TSV Engelmannsreuth mit einer kampfbetonten Partie: "Engelmannsreuth soll eine relativ harte Gangart an den Tag legen. Ich denke, es wird viele Zweikämpfe geben." Fehlen werden den Stadtsteinachern Johannes Philp (Kreuzbandriss), Ferit Bicak, Max Wohlharn (beide Urlaub), Josef Vican (Muskelfaserriss), Denis Frana (Knieprobleme) und Max Heiß (Studium).

TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt - Jan Vican, Bisani, Fischer, Dietrich, Lindner, Rucker, Meißner, Seifferth, Hörteis, Schürz.

Es fehlen: Philp, Bicak, Wohlharn, Jo. Vican, Frana, Heiß.