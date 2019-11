Ersatz steht schon bereit

Auf dem Vorplatz des Kronacher Oblatenklosters musste in dieser Woche die dort befindliche große Linde gefällt werden. Trotz Pflegeschnitt und Bewässerung hat der markante Baum die letzten beiden Trockenjahre nicht überstanden, bedauert die Stadtverwaltung Kronach in einer Pressemitteilung. Wegen abgefaulter Wurzeln sei seine Standsicherheit erheblich gefährdet gewesen. Es werde aber am gleichen Standort eine Ersatzpflanzung vorgenommen. Die dafür vorgesehene Silberlinde, eine Art, die mit trockenen innerstädtischen Standorten besser zurechtkommt, steht schon bereit. Vorher wird aber das Baumumfeld noch großräumig ausgebaggert und anderweitig verbessert, um für den neuen Baum bessere Bedingungen zu schaffen. Foto: Pressestelle Stadt Kronach