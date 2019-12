Ersatz-Glocken feiern Jubiläum

Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1949, wurden die neuen Glocken der Kirche in Haundorf durch den damaligen Stadtpfarrer Leonhard Ritter geweiht. Die Vorgängerglocken waren der Rüstungsindustrie zum Opfer gefallen.

Die Kirche war am 5. Oktober 1936 durch den Bamberger Erzbischof Jacobus von Hauck eingeweiht worden. Zur Zeit der Erbauung schloss der nördliche Kirchenteil mit Haupteingang und Turm das Bild der Dorfstraße nach Westen ab und markierte den Ortsrand, wo das Gebäude völlig frei stand.

Für die Kirche wurden drei Glocken in Auftrag gegeben. Diese wurden durch die Firma Albert Junker in Brilon in Westfalen gegossen und am 28. August 1936 nach Haundorf geschickt. Für die größte Glocke fanden sich Spender aus Herzogenaurach. Diese war mit den Inschriften "Gelobt sei Jesus Christus", "Hl. Bruder Konrad v. P[arzham] bitte für uns" sowie "1936 gestiftet von Georg und Margarethe Ort, Schuhfabrikanteneheleute in Herzogenaurach" versehen. Die beiden kleineren Glocken trugen die Aufschrift "Gestiftet von der Gemeinde Haundorf, 1936".

Bezug auf St. Magdalena

Das aufgehende Mauerwerk der Kirche steht auf einem Bruchsteinsockel. Das Dach wurde mit engobierten Holländer-Pfannen eingedeckt, überragt von einem eingeblechten Dachreiter für die Uhr und die Glocken. Über Stufen betritt der Besucher die Kirche durch eine zweiflügelige Haupteingangstüre. Zunächst gelangt man in den mit Platten ausgelegten Vorraum der Kirche. Im Vorraum befinden sich Nischen für Weihwasserbehälter. Die Wände des Kirchenraumes sind verputzt und mit Kalkfarbe gestrichen.

Über dem Kirchenraum erhebt sich ein Holzgewölbe in Segmentbogenform, aus Nut- und Federbrettern. Im Abstand von drei zu drei Metern wird die Binderkonstruktion sichtbar. Die Konstruktion der Holztonne ist als Reminiszenz an die Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena zu verstehen, Haundorf gibt sich dadurch als kleine Schwester zu erkennen.

Der Rundbogen über der Altarnische ist verputzt, die Sakristei mit einer sichtbaren Balkendecke ausgestattet. Die Altarstelle liegt um drei Stufen höher als der übrige Kirchenboden und ist vollständig mit Platten ausgelegt. Die Sedilien sind um eine weitere Stufe erhöht. Im Kirchenraum sind nur die Gänge mit Platten ausgelegt, der Boden unter dem Gestühl ist gebrettert. Eine Stiege mit 16 Stufen führt zur Empore. 1940 wurden zur Stabilisierung des Gebäudes Strebepfeiler an der Außenmauer angefügt.

Bereits bei der Einweihung war der Bau schuldenfrei, außerdem standen noch Finanzmittel für die Ausstattung zur Verfügung. Das Kircheninnere erhielt aus Hesselberg einen Schmerzensmann in überarbeitetem Barock, eine Muttergottes mit Kind im Strahlenkranz sowie einen barocken Sebastian, beide aus der Feldkapelle am Ortsausgang nach Herzogenaurach.

Allerdings konnten sich die Haundorfer nicht lange an ihrer neu ausgestatteten Kirche erfreuen. Die Kriegsindustrie des Dritten Reiches benötigte Buntmetalle für die Rüstung. In einem Meldebogen für Bronzeglocken mussten am 5. Mai 1940 die drei Glocken angegeben werden. Zwei davon wurden 1942 abgeholt und kamen nicht wieder zurück. Lediglich die kleine "f"-Glocke blieb in Haundorf. Bereits 1946 hatte sich Pfarrer Leonhard Ritter um Ersatz für die verloren gegangenen Glocken bemüht. Die zwei neuen Glocken wurden erneut von der Firma Albert Junker in Brilon in Westfalen gegossen.

Die große Glocke ("h") erhielt die Aufschrift "Der Mutter Gottes bin ich geweiht, euch zu künden Freud und Leid", die zweite Glocke mit dem Grundton "d" dagegen "Den Toten zur Ehr', den Lebenden zur Lehr'". Außerdem wurde auf jeder Glocke das Gussjahr 1949 angebracht.