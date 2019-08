Ersatz für lahmende EDV

Etwa 56 000 Euro stehen als Kosten unter dem Strich für den Markt, wenn er eine EDV-Anlage ins Rathaus installieren will. Wie sich diese Zahl zusammensetzt, das erläuterte Geschäftsstellenleiter Stephan Urban an der Gemeinschaftsversammlung im Rathaus.

"Es gibt derzeit keine wirkliche Alternative", meinte er und dabei habe man alle Möglichkeiten geprüft, gedreht und gewendet. Schon 15 500 Euro müsse man allein für den neuen Server berappen, hinzu kämen die neuen Bildschirme sowie zwei Laptops. Für die Lizenzen und die "Manpower" in Form von Softwarekonfigurationen und Ähnlichem müsse man ebenfalls tief in die Tasche greifen. Die alte Anlage sei hoffnungslos veraltet und schon, wenn man die Computer am Morgen hochfahre, vergehe unendlich viel Zeit. "Wir brauchen den neuen Server - jetzt!" - dieser Satz von Stephan Urban stand am Ende wie ein Mahnmal im Raum und führte dazu, dass man sich einstimmig für eine Neuinstallation der EDV-Anlage aussprach.

Weniger Erklärungsbedarf bestand bei der Ersatzbeschaffung des Zeiterfassungsprogramms. Hier habe man schon etwas auf den Rechnern der einzelnen Mitarbeitern installiert. "Es war so am einfachsten, weil eh jeder am Morgen seinen Rechner hochfährt. Rund 2000 Euro habe das gekostet und müsse nur im Nachgang noch genehmigt werden, was auch prompt geschah.