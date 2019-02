Ersatz für kranke Bäume

Am morgigen Samstag werden drei Birken am Jakobsplatz auf dem Grundstück des Erzbischöflichen Ordinariats gefällt. Nötig ist dies nach Auskunft der Bauabteilung, weil an den Bäumen aufgrund eines Brandpilzes Fäulnis auftritt. Daher stehen sie nicht mehr sicher, wodurch eine Gefährdung für den Schulgarten der angrenzenden Montessori-Schule sowie den Parkplatz des Ordinariats besteht. Die Birken werden mit der Auflage gefällt, drei neue Bäume in dem Bereich anzupflanzen. red