Ersatz-Fahrzeug passte nicht in Maschinenhalle

Die Freiwillige Feuerwehr Medbach-Kieferndorf bekommt ein neues - gebrauchtes - Einsatzfahrzeug. Das alte Auto hat einen Kühlerschaden und aufgrund seines Alters (Baujahr 1965), sind kaum Ersatzteile aufzutreiben. Zunächst war angedacht, ein Fahrzeug der Stützpunktwehr Höchstadt nach Medbach zu stellen. Dies war jedoch nicht möglich, weil das Höchstadter Auto nicht in die Medbacher Fahrzeughalle passte. "Ich war da und habe es mir angesehen - es geht wirklich nicht", versicherte Bürgermeister Gerald Brehm (JL) in der Stadtratssitzung am Montag. Das Gremium billigte daraufhin überplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 32 000 Euro. lkb