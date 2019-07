Errichtung der Burg Tüschnitz kann exakt datiert werden

"Die Anlage in Tüschnitz ist der seltene, in ganz Süddeutschland einmalige Fall, dass eine Kleinadelsburg komplett untersucht wurde", hob Thomas Liebert bei seinem Fachvortrag "700 Jahre Niederungsburg Tüschnitz" vor rund 100 interessierten Zuhörern hervor. Mit einem dreitägigen Fest feierte der Ort die Gründung der anhand von Fundamenten wiederentdeckten Niederungsburg.

Tüschnitz wurde erstmals in einer Schenkungsurkunde 1288 urkundlich erwähnt. Als Niederungsburg sei die Tüschnitzer Burg 1319 auf einer aufgeschütteten Motte nachgewiesen, erläuterte Liebert die fünf Bauphasen. Damit wurde die Burg genau vor 700 Jahren gegründet. "Bis auf ein halbes Jahr genau können die dendrochronologischen Untersuchungen die Datierung ermöglichen", so der Archäologe. Das im Rahmen der Grabungen zwischen 1992 und 1994 aufgefundene Holzfundament habe zur Stabilisierung des Gebäudes in einer Größe von neun auf elf Metern gedient. Der dauerfeuchte Boden habe alles organische Material wie Holz, Leder und Gräser über die Jahrhunderte konserviert, erklärte er die gute Qualität der Grabungsfunde. In einer zweiten Bauphase sei ab 1345 eine etwa 1,4 Meter breite Steinmauer entstanden, nach einem Brand gegen 1365 wurde ein Steinturm errichtet. Der heute obertägig dargestellte ruinenhafte Zustand der Burg zeige den Zustand dieser dritten Bauphase.

Kleinere, in Holz ausgeführte Baumaßnahmen wie der Flechtzaun zeugten von der vierten Bauphase um 1422. Zuletzt sei die Niederungsburg um 1525 mit weiteren Mauern verstärkt und umfassend ausgebaut worden. Diese Baumaßnahmen fielen in die Zeit des Bauernkrieges, die auch zu Zerstörungen an der Tüschnitzer Burg geführt haben sollen. Die zahlreichen Fundstücke wie Steingefäße, Keramiken und Rüstungsteile ließen heute eine sehr gute Beschreibung der Burg zu. Nach weiteren Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg 1632 durch die Kronacher habe es offenbar doch noch Leben in der Tüschnitzer Burg gegeben. Nach Plänen aus dem Jahr 1740 sollte das Anwesen sogar zu einem Schloss ausgebaut werden. Der frühe Tod von Bernhard Wilhelm von Künsberg, dem letzten Sohn aus der Tüschnitzer Linie derer von Künsberg, habe diese Pläne offenbar zunichte gemacht. ber