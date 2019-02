Am Donnerstag, 28. Februar, werden die beiden Telefonanschlüsse der Kronacher Stadtwerke (Rufnummer 09261/50470) und des Bauhofes (Rufnummer 09261/50670) von der Telekom auf die neue ALL-IP-Technik umgestellt. Es wird um Verständnis gebeten, dass es deswegen an diesem Tag zeitweise zu Problemen in der Erreichbarkeit des Eigenbetriebs kommen kann. red