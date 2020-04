Erpresser muss ins Gefängnis

Es war eine mafiose Räuberpistole, die sich im Dezember vergangenen Jahres ein heute 22-jähriger Mann mit einem Eisdielenbesitzer aus dem Landkreis Lichtenfels leistete. 3000 Euro forderte der damals Obdachlose via Handyapp von seinem Onkel über mehrere Tage mit massiven Gewaltandrohungen. Das Kronacher Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Claudia Weilmünster verurteilte am Mittwoch den undankbaren Verwandten zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Der Grund: versuchte räuberischer Erpressung. Bis zur Gerichtsverhandlung am Mittwoch saß der Angeklagte bereits in Untersuchungshaft im Gefängnis.

Einem maskierten Banküberfall glich die öffentliche Verhandlung vor dem Kronacher Gericht. In Schutzmasken mit Handschuhen waren Prozessbeteiligte und Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt erschienen. Unter strengen Sicherheitsbeschränkungen und Gesundheitsbefragung wurde die Verhandlung durchgeführt. Lediglich der Angeklagte und sein Verteidiger und Verhandlungsbeobachter blieben unverhüllt.

Dem Angeklagten wurde Folgendes zur Last gelegt: Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen hatte der Angeklagte seinen Onkel aufgefordert, ihm das Geld, 3000 Euro, auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Die Drohung: Ansonsten würde er "zwei Hunde" einsetzen, die bereits kampfbereit seien. Wenn nicht, sei in nur wenigen Stunden seine Eisdiele "kaputt"!

Nachdem der Geschädigte nicht auf die Aufforderung eingegangen war, drohte der 22-Jährige einen Tag später, er werde nun "sechs Hunde" einsetzen, die Eisdiele zerstören und das Lokal in Flammen aufgehen lassen. Nachdem der Besitzer wiederum nicht reagierte, schrieb der Angeklagte unter anderem "capito"? Mit ihm sei nicht zu scherzen. Er persönlich befinde sich derzeit auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik, und er als Banker werde dafür sorgen, dass dessen Lebensmittelpunkt, die Eisdiele, einen erheblichen Schaden erleiden werde.

Trotz der massiven unaufhörlichen Drohungen bezahlte der Eisdielenbesitzer nicht, sondern ging zur Kriminalpolizei und erstattete Anzeige. Wenig später wurde der Angeklagte "dingfest" gemacht und in die Justizvollzugsanstalt gesperrt.

"Er spricht sich schuldig", gestand der Verteidiger des Angeklagten Roland Lehnert, wobei der Beschuldigte schwieg. Der Anwalt erklärte: Sein Mandant habe damals in Holland gelebt. "Er hat dringend Geld gebraucht." Vor allem für den Konsum für Marihuana und Alkohol. Der 22-Jährige gab selber zu: Damals habe er bis zu fünf Bier täglich getrunken und ein Gramm von der Droge genommen. Heute tute ihm die Erpressung leid.

Verzichtet wurde auf Grund des Geständnisses des Angeklagten auf die Vernehmung des Geschädigten. Ein Kriminalbeamter informierte: Der habe die Drohungen sehr ernst genommen. Der Angeklagte hingegen habe ihm geschildert, dass es ihm sehr schlecht gehe und er eine Million Euro einnehmen müsse.

Ein Gutachter schilderte, dass der Angeklagte nach seiner Inhaftierung unter Halluzinationen gelitten habe. Dieser sei jedoch nicht in der Lage gewesen, seine Erkrankung zu erkennen. Er sei wohl vermindert schuldfähig aufgrund schizophrener Phasen und des Drogenkonsums. Eine Zwangsunterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung sei aber nicht notwendig. Die gesetzlichen Vorschriften dafür lägen nicht vor.

Kritik übte Staatsanwalt Matthias Jakob am damaligen Verhalten des Angeklagten. Dieser sei erst sieben Tage vor der versuchten Erpressung des Geschädigten aus der Haft entlassen worden. Sein Hang zu Drogen und Alkohol sei nicht relevant für eine ständige therapeutische zwangsweise Unterbringung.

Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr wollte der Verteidiger. Sein Mandant wünsche sich nun nur noch ein geordnetes Leben, auch wolle er eine Familie gründen.

Urteilsbegründung

Er habe zwar Reue gezeigt und sich beim Geschädigten entschuldigt, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Doch die Sozialprognose für den 22-Jährigen sei schon aufgrund der hohen Rückfallgeschwindigkeit (neue Strafbarkeit nach Haft) schlecht. Deshalb müsse der Angeklagte auch seine Strafe im Maßregelvollzug, also im Gefängnis, absitzen.