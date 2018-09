Erörterungstermin zur Thulbatalbrücke

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Thulbatalbrücke als Teilstück der Autobahn A 7 wird es nach Ankündigung von Oberthulbas Bürgermeister Gotthard Schlereth (CSU/FWG) am Montag, 24. September, einen offiziellen Erörterungstermin der Regierung von Unterfranken geben. Alle Bürger, die zu diesem Thema eine Eingabe gemacht haben, hätten nach Aussage des Bürgermeisters die Gelegenheit, an dieser Sitzung in der Mehrzweckhalle in Oberthulba persönlich teilzunehmen. sek