Erlangen vor 12 Stunden

Volkshochschule

Eröffnung und Abschied

Zu einer in zweifacher Hinsicht besonderen Ausstellungseröffnung lädt die Volkshochschule (VHS) Erlangen am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr in das Wildenstein'sche Palais (Friedrichstraße 19) ein. Unte...