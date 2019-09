Eröffnung mit Psychothriller

Zur Spielzeiteröffnung der Theatergastspiele Fürth in Baiersdorf steht ein Psychothriller auf dem Programm: "Der Fremde im Haus" von Agatha Christie. Es spielen Sasa Kekez, Sarah Elena Timpe, Johanna Liebeneiner (Foto), Michael Kausch, Norbert Heckner, Franz Steiner und Franziska Janetzko. Regie und Kostüme Thomas Rohmer, Bühnenbild Elmar Thalmann. Die Premiere der Tournee in Baiersdorf ist am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, Jahnhalle. Es entwickelt sich ein Psychothriller, bei dem es um mehr geht als um Geld, Macht und Erotik. Tickets ab 32,50 Euro gibt es im Internet sowie per E-Mail an Mail an theatergastspiele@gmx.net red