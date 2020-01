Der Rhönklub-Zweigverein Burkardroth veranstaltet am Sonntag, 19. Januar, eine Wanderung zur Eröffnung des Wanderjahres am Kreuzberg. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Marktplatz in Burkardroth zur Bildung von Fahrgemeinschaften zum Guckaspass. Von dort führt die Tour zum Kreuzberg, wo um 11 Uhr Möglichkeit zum Besuch des Gottesdienstes besteht und um 12.30 Uhr am Gipfelkreuz das Wanderjahr 2020 eröffnet wird. Danach wird im Kloster Kreuzberg eingekehrt. Abmarsch am Kreuzberg ist gegen 15.30 Uhr, je nach Fahrgemeinschaft. Wer möchte, kann auch abgeholt werden. sek