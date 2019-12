Am Montag, 6. Januar, findet beim Rhönklub-Zweigverein Hammelburg die Eröffnung des Wanderjahres bei den Gedenksteinen am Sodenberg statt. Geplant ist auch eine Einkehr in die Eschenbachhalle in Obereschenbach. Abfahrt ist um 13 Uhr am Bleichrasen mit Zusteigemöglichkeit in Obereschenbach. Die Wanderer zum Sodenberg treffen sich um 11 Uhr an der Saalebrücke. Wanderführer der Tour ist Josef Roider. sek