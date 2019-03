Das Netzwerk "Transition Kulmbacher Land" lädt alle Interessierten zur Filmdokumentation "Ernten, was man sät" am Sonntag, 24. März, ins Cineplex in Kulmbach ein. Einlass ist ab 10.30 Uhr, der Film beginnt um 11 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit dem Regisseur sowie Mitgliedern des Vereins zu diskutieren. Der Dokumentarfilm "Ernten, was man sät" gibt Einblicke in den nachhaltigen Anbau von Gemüse in biologischer Qualität. Regisseur Christian Beyer hat das Projekt sieben Monate filmisch begleitet und dabei die Erfahrungen der Teilnehmer festgehalten. red