Erntehelfer Buckley kommt aus Australien

Neuer Höhepunkt beim Projekt "Ernteerlebnis" des Landratsamtes Forchheim: Daniel Buckley aus der Region Queensland in Australien war nun zum dritten Mal Gast auf dem Hof der Familie Engelhardt in Weingarts. Er half dort zwei Wochen lang bei der Ernte von Äpfeln und Zwetschgen mit, erledigte Garten- und Pflanzarbeiten, pflegte den Gemüse- und Obstbau und unterstützte bei zahlreichen Arbeiten im landwirtschaftlichen Anwesen.

Zum ersten Mal begleitete ihn seine Frau Fran Buckley. Jederzeit würden sie den Aufenthalt in der Fränkischen Schweiz anderen Gästen als Ernteerlebnis weiterempfehlen. Daniel Buckley besitzt zu Hause in Australien eine eigene Farm mit Viehwirtschaft und Mutterkuhhaltung.

Wohnen beim Obstbauern

Die diesjährige Saison der Erntehelfer geht so langsam dem Ende entgegen. Erwachsene können als Helfer bei der Ernte und Pflanzenpflege, bei der Weiterverarbeitung und Vermarktung der Erzeugnisse die heimischen Obsthöfe unterstützen. Als Dank für ihre Mithilfe erhalten sie Kost und Logis umsonst bereitgestellt. Sie wohnen bei einem Obstbaubetrieb in der Fränkischen Schweiz und lernen so vor Ort die ganze Vielfalt der landwirtschaftlichen Arbeit kennen.

Die Idee entstand in Südtirol und wurde durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim mit Hilfe eines EU-Projektes als Ernteerlebnis Fränkische Schweiz umgesetzt. Nähere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.ernteerlebnis.de. red