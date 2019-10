Zum Schmücken der Kirche bittet die Kirchengemeinde Schney um Erntedankgaben für den Erntedankgottesdienst am Sonntag, 6. Oktober. Sie können am Freitag, 4. Oktober, von 12 bis 15 Uhr im Pfarramt oder am Samstag, 5. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Kirche abgegeben werden. Die Spenden gehen danach an die "Tafel plus" in Lichtenfels. red