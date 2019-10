Die evangelische Kirchengemeinden Redwitz und Obristfeld bitten um Erntegaben zum Schmücken der Altäre am Erntedankfest. In Redwitz können die Gaben am Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der St.-Ägidius-Kirche abgegeben werden. In Obristfeld werden die Erntegaben am Samstagvormittag eingesammelt. red