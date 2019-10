Die Kirchengemeinde würde sich über Erntegaben für den Erntedank-Altar freuen. Wer etwas geben möchte, kann die Sachen am heutigen Samstag zwischen 9 und 12.30 Uhr in der Kirche abstellen. Am Sonntag findet nach dem Gottesdienst zum Erntedankfest in der Johanneskirche ein Kirchenkaffee statt. Auch das Erntedankbrot gibt es hier. Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche Schwürbitz gibt es das Eintopfessen im Gemeindehaus. In beiden Gemeinden beginnen die Gottesdienste um 10 Uhr. red