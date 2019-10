Die Familien der Pfarrei St.Kilian feiern am kommenden Wochenende das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche. Unter dem Motto "Wir sammeln Farben für den Winter" ergeht Einladung an alle Familien, auch nach dem Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen zusammenzukommen. Der Missionskreis bietet an diesem Tag auch Waren aus dem fairen Handel zum Verkauf an. red