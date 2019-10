Die evangelische Kirchengemeinde Ebern feiert am Sonntag, 6. Oktober, mit einem familienfreundlichen Gottesdienst ihr Erntedankfest. Der Beginn ist um 10 Uhr in der Christuskirche in Ebern. Die Kirchengemeinde bittet die Gemeindemitglieder, für das Schmücken des Erntealtars Früchte aus dem eigenen Garten zur Verfügung zu stellen. Die Erntegaben können am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr in die Kirche gebracht werden, teilte die Gemeinde weiterhin mit. red