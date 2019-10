Der Erntedankball des Bayerischen Bauernverbandes, Kreisverband Haßberge, findet am Samstag, 2. November, in der Tuchangerhalle in Zeil statt. Zur Unterhaltung spielt die Tanz- und Showband "Andorras". Der Ball beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbandes (Constanze Bayer, Rufnummer 09523/95400). red