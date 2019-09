Erntedank- und Kürbisfest mit Festumzug und Feuerwerk

In Muggendorf wird am von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. September, das Erntedank- und Kürbisfest gefeiert. Auch der Bayerische Bauernverband (BBV) begeht seinen Kreiserntedanktag im Rahmen der Festtage. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Freitag mit einem Beatabend mit "Audio Gun" im Festzelt. Der Samstag ist ab 19 Uhr dem fränkischen Brauchtum mit Musik und Volkstänzen gewidmet. Nach den Trachtenvorführungen spielen die "Gerchli" auf. Der Erntefestsonntag startet um 8.45 Uhr in der katholischen Kirche Auferstehung Christi sowie um 9.30 Uhr in der evangelischen Laurentius-Kirche mit den Dankgottesdiensten. Danach gibt es einen Frühschoppen mit "Frankenmix". Der Höhepunkt ist der Erntedankfestzug mit etwa 50 Gruppen gegen 13.40 Uhr. Weiter auf dem Programm steht um 14.15 Uhr der Festnachmittag im Zelt mit Kundgebung des Bayerischen Bauernverbandes und um 15.30 Uhr Zeltbetrieb mit den "Hohenmirsberger Juramusikanten". Das Kürbisfest startet gegen 19 Uhr mit Posaunenstücken. Nach dem Zug durch den Luftkurort steigt ein großes Feuerwerk in den abendlichen Himmel. Der Bayerische Bauernverband veranstaltet sein 46. Kreiserntedankfest beim Erntedank-und Kürbisfest am Sonntag in Muggendorf. Nach dem großen Erntefestzug wird der oberfränkische BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif gegen 14.15 Uhr die Kundgebung im Festzelt eröffnen. Die Festansprache hält der Bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) aus Pinzberg. Das Schlusswort ist der Kreisbäuerin Rosi Kraus vorbehalten. Für die Kuchen und Torten sind die Landfrauen verantwortlich. Der Erlös dient einem sozialen Zweck. red