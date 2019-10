Erntedank-Pfarrfest in Altenkunstadt

Zu ihrem beliebten Erntedank-Pfarrfest lädt die katholische Kirchengemeinde Altenkunstadt am kommenden Wochenende ein. Besucher dürfen sich auf traditionelle und moderne Gottesdienste, musikalische Darbietungen und auf fränkische Gemütlichkeit freuen. Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats haben für das Fest umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Angebote für Jung und Alt sollen die Gläubigen spüren lassen: "Wir alle gehören zusammen!". Nun hofft man auf schönes Wetter und viele Besucher. Das Programm beginnt am Samstag um 18 Uhr mit einem Abendgottesdienst in der Pfarrkirche "Mariä Geburt". Gegen 19 Uhr findet im herbstlich geschmückten Jugendheim "Villa" ein geselliger Weinabend statt. Zur Stärkung gibt es Zwiebelkuchen und fränkische Brotzeiten. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Kindergottesdienst, zu dem auch alle Erwachsenen eingeladen sind. Die aus Kindern und Jugendlichen bestehende Band "Hallelu" umrahmt die Feier mit modernen, geistlichen Songs. Ab 11 Uhr servieren Helfer in der "Villa" allen hungrigen Besuchern kräftige Erntedanksuppe. bkl