Am Sonntag, 6. Oktober, feiert die Petrikirchengemeinde um 10 Uhr mit einem familienfreundlichen Gottesdienst das Erntedankfest, die Predigt wird Pfarrer Ulrich Winkler halten. Erntedankgaben können noch bis Freitag, 4. Oktober, in die Petrikirche gebracht werden. Das Gotteshaus ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Gerne können die Gaben auch nach dem Gottesdienst wieder abgeholt werden. Was übrig ist, bekommt die Tafel. red